Protezione civile: Musumeci, ‘800 milioni alle regioni per prevenzione strutturale’

Ottobre 17, 2023

Palermo, 17 ott. (Adnkronos) – “Ottocento milioni alle Regioni per interventi contro il dissesto idrogeologico sono una preziosa opportunità che non possiamo perdere”. Ne è convinto il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci, che ne ha parlato oggi a Trento, nel corso di una visita agli uffici del dipartimento regionale. Sono fondi del Pnrr assegnati agli inizi dell’anno dalla Protezione civile nazionale per opere da realizzare e completare entro giugno del 2026, come stabilisce Bruxelles. “Proprio ieri -spiega il ministro- assieme al ministro Raffaele Fitto abbiamo incontrato a Palazzo Chigi i rappresentanti delle Regioni e degli Enti locali. Il timore è che l’avvio delle procedure da parte dei soggetti attuatori, per difficoltà varie, possa impedire il rispetto delle scadenze e quindi la perdita delle risorse. Per questo motivo abbiamo chiesto alle Regioni di dirci in una decina di giorni quale lo stato di fatto. La prevenzione strutturale è fondamentale se vogliamo evitare o mitigare le calamità. E le risorse che abbiamo assegnato alle Regioni ci consentono di intervenire in due anni sulle aree più vulnerabili”.