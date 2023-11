Protezione civile: Musumeci e Ciriani, ‘pronta la norma sul volontariato’

Novembre 24, 2023

Palermo, 24 nov. (Adnkronos) – “Il governo Meloni sta seguendo con attenzione la vicenda che vede protagonista il volontariato della Protezione Civile, a seguito del tragico incidente dello scorso luglio in Friuli Venezia Giulia, con la morte di un volontario che stava effettuando un intervento. Nella conseguente indagine, come è noto, sono stati coinvolti il sindaco di Preone ed il responsabile dei volontari. Ci siamo subito attivati, con riunioni e confronti con i ministeri del Lavoro, Salute e Interni, così da arrivare alla migliore e più veloce soluzione”. Lo dichiarano il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci ed il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani, al termine dell’incontro operativo a Palazzo Chigi.

“Abbiamo già formulato un emendamento che chiarisce il regime giuridico applicabile ai volontari di Protezione civile affinché possano continuare a dare il loro importantissimo e preziosissimo contributo, senza il timore di incorrere in eventuali procedimenti penali. Questo non farà mai venir meno le tutele necessarie per la loro sicurezza e incolumità. La proposta di modifica sarà presentata nel primo veicolo normativo utile e aderente per materia. Come sempre, il governo Meloni è dalla parte dell’Italia e degli italiani e da quella di chi ogni giorno si impegna con tutto se stesso per la nostra Nazione”.