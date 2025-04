Province: Fdi, ‘soddisfazione per grande successo a Messina’

28 Aprile 2025

Roma, 28 apr. (Adnkronos) – “Non possiamo che esprimere grande soddisfazione per il risultato ottenuto nell’ambito di queste elezioni provinciali. Fratelli d’Italia si conferma oggi tra i partiti più votati della provincia. Testimonianza del prezioso lavoro svolto sul territorio da e decine e decine di amministratori, 223 quelli che hanno votato per Fratelli d’Italia, e rappresentanti delle istituzioni. Una ulteriore riprova che, dal governo nazionale, a quello regionale, sino ai consigli comunali e circoscrizionali il partito ha lasciato e continua a lasciare un solco profondo fatto di buon governo e risposte concrete ai cittadini. Una ulteriore riprova della forza della coalizione di centrodestra, che resta la più votata della provincia. Un sentito ringraziamento a tutti i candidati e in particolare a Francesco Perdichizzi, primo degli eletti, e Libero Gioveni, che occuperanno i due seggi conquistati dal partito in seno al consiglio provinciale. Ai neo eletti i migliori auguri di buon lavoro”. Lo dichiarano la senatrice Ella Bucalo, l’onorevole Pino Galluzzo e l’Assessore regionale al turismo Elvira Amata.