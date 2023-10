Province: Mattarella, ‘necessarie per rivitalizzare territori svantaggiati’

Ottobre 10, 2023

L’Aquila, 10 ott. (Adnkronos) – “La coesione del Paese, la sua stessa unità civile, richiede una crescita delle potenzialità di tutti territori, anche di quelli delle aree interne, delle zone montane, dei piccoli centri. Interpreto anche in questo senso la vostra richiesta di assegnare alla Provincia, tra le sue funzioni fondamentali, la pianificazione dello sviluppo, con il chiaro obiettivo della sostenibilità ambientale e sociale, e con l’impegno di far convergere attori privati e pubblici in una rivitalizzazione dei territori oggi più svantaggiati”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando a L’Aquila in occasione dell’Assemblea delle Province.