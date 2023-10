Province: Meloni, ‘presidio coesione, rinnovata centralità’ (2)

Ottobre 11, 2023

(Adnkronos) – “Siamo la Nazione dei campanili, dei piccoli borghi, delle aree collinari e montane – ha scritto la premier in un passaggio del suo messaggio -. Territori che conservano la nostra identità più autentica e che non devono essere lasciati indietro. Dalla ‘Provincia’, da quello che qualcuno definirebbe ‘l’Italia profonda’, la nostra Nazione trae gran parte della sua forza produttiva, industriale e culturale. Le comunità e i territori di Provincia possono essere considerati la carta di identità dell’Italia e meritano rispetto e attenzione per il contributo sociale, economico e politico che offrono alla comunità nazionale”.