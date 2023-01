Prysmian: partnership con Avalanche Andretti per campionato Abb Formula E ’22-’23

Gennaio 11, 2023

Milano, 11 gen. (Adnkronos) – Prysmian Group, leader mondiale nel settore dei sistemi in cavo per l’energia e le telecomunicazioni e Avalanche Andretti Formula E annunciano ufficialmente la partnership per il campionato mondiale Abb di Formula E 2022/23. Lo si legge in una nota.

Nell’ambito dell’accordo, il Gruppo fornirà anche soluzioni per supportare la trasmissione di energia e informazioni in tutti gli ambiti di elettrificazione sostenibile del team: “Siamo il primo produttore di cavi a sponsorizzare come ‘major partner’ una scuderia di Formula E -spiega il ceo di Prysmian Group, Valerio Battista-. Il nostro obiettivo è rafforzare la nostra proposta di valore promuovendo innovazione anche nel settore strategico della e-mobility”. Del resto “cavi e fibre ottiche sono tecnologie essenziali per energy transition, digitalizzazione ed elettrificazione. In particolare nel settore della mobilità elettrica, i cavi sono imprescindibili non solo per le auto, ma anche per le infrastrutture di ricarica e la relativa integrazione di rete”.

“”Siamo felici di dare il benvenuto nel team a Prysmian Group – afferma Doug Bresnahan, chief commercial officer Andretti Autosport -. Stare un passo avanti rispetto agli avversari è da sempre un elemento chiave del nostro successo e scegliere, in qualità di partner, aziende realmente innovatrici come Prysmian Group è una grande conquista. Non vediamo l’ora di iniziare la nostra partnership a partire dal primo E Prix della stagione a Città del Messico”, conclude.