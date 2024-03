Pse: a congresso applausi a Pd e Schlein, ‘voto sardo dimostra destra peggiore si batte’**

Marzo 2, 2024

Roma, 2 mar. (Adnkronos) – “Dopo quanto accaduto la scorsa settimana in Sardegna, il Pd e Elly Schlein hanno dimostrato che anche la peggiore destra può essere sconfitta”. Così il segretario generale del Pse, Giacomo Filibeck, aprendo il congresso a Roma. E poi i complimenti dal palco del presidente del Partito socialista europeo, Stefan Lofven: “Congratulazioni per la vittoria in Sardegna. Brava!”.