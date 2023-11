Pse: espellere Edi Rama? Botta e risposta Castagnetti-Orlando

Novembre 9, 2023

Roma, 9 nov (Adnkronos) – “Mi pare sbagliato chiedere l’espulsione di Edi Rama dal Pse”. Lo scrive su Twitter Pierluigi Castagnetti, a proposito delle polemiche scoppiate dopo l’intesa Italia-Albania sui migranti. A Castagnetti, sempre su Twitter, a stretto giro ha replicato l’ex ministro e deputato del Pd Andrea Orlando.

Spiega Castagnetti nel suo post sull’espulsione di Rama dal Pse: “1) Perché come capo del governo collabora quello italiano? E ora che facciamo con Sanchez (per le nuove regole UE)? 2) Per il merito di quell’intesa (che anch’io non condivido)? Ci sarà pur diritto a opinioni diverse!”.

Immediata la risposta di Orlando: “Pierluigi onestamente non mi pare che le nuove regole dell’UE possono essere messe sullo stesso piano di un accordo che viola diritti fondamentali. Peraltro vorrei ricordare che il compagno Rama alle ultime elezioni in Turchia ha endorsato Erdogan in competizione con partiti Pse”.

All’ex ministro del Pd, Castagnetti ha replicato poco dopo: “Il problema che io pongo è quello del confronto. I partiti non sono tribunali ma luoghi in cui si cerca di capire le posizioni dell’altro, ci si ascolta, si discute, si litiga anche, ma si cerca di includere. E, in ogni caso, si distingue il piano del governo da quello partito”.

E, ancora una volta, Orlando ha risposto: “Il problema è se c’è o no violazione dei diritti umani. È giusto sempre discutere ma il contenuto della discussione cambia e di molto”.

