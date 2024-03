Pse: Gentiloni, ‘dall’isola alla Nuvola, davvero una bella settimana’

Marzo 2, 2024

Roma, 2 mar. (Adnkronos) – “Ringraziamo il Pd e Elly Schlein per aver organizzato questo congresso” che arriva a “conclusione di una bella settimana per Elly e per tutti noi: dall’isola alla Nuvola è stata davvero una bella settimana”. Così Paolo Gentiloni intervenendo al congresso Pse alla Nuvola.