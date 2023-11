Pse: Rama, ‘per il Pd aiutare l’Italia sui migranti non è di sinistra? Pazienza’**

Novembre 9, 2023

Roma, 9 nov (Adnkronos) – “A me mancherà sicuramente la capacità di vedere i tanti punti di vista di tutti questi Pd, ma in pieno rispetto del Pd italiano vorrei ripetere il mio unico punto di vista: cercare di aiutare l’Italia in questa situazione, dove nessuno in Europa sembra avere una soluzione condivisibile da tutti forse non e il massimo, ma e sicuramente il minimo che l’Albania deve e può fare! Se poi questo non e di sinistra in Italia, pazienza, sembra che non e neanche di destra in Albania. Forse e semplicemente giusto”. Lo scrive su Twitter il presidente albanese Edi Rama, a proposito dell’ipotesi di una richiesta di espulsione del suo partito dal Pse.