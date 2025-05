Pse: Schlein a vertice Istanbul, ‘confronto con Sanchez su priorità per Ue’

24 Maggio 2025

Roma, 24 mag. (Adnkronos) – “Pedro Sánchez mi ha invitato alla riunione dell’Internazionale socialista che lui presiede e che si tiene a Istanbul, ci andrò insieme al Pse anche per portare tutta la nostra solidarietà al sindaco Imamoglu che è stato arrestato solo perché si oppone a Erdogan”. Lo dice Elly Schlein al Corriere.

“Credo che sia inaccettabile quello che sta accadendo in Turchia dove viene costantemente leso il diritto di manifestare il proprio dissenso: giornalisti, politici e studenti vengono arrestati in continuazione. Questo viaggio sarà anche un’occasione per confrontarmi con Sanchez sulle priorità in questa fase complicata per l’Unione europea, di fronte a uno scenario geopolitico che cambia costantemente mentre i conflitti in Ucraina e in Medio Oriente purtroppo proseguono”.