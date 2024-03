Pse: Schlein, ‘Ppe vuol davvero aprire porte a estrema destra?’**

Marzo 2, 2024

Roma, 2 mar. (Adnkronos) – “Siamo qui per vincere le elezioni europee. I socialdemocratici non vanno dati per scontati e avvertiamo i conservatori: siete davvero pronti a tradire la vostra storia, aprendo le porte all’estrema destra? Lo chiedo al Ppe. Basta con la normalizzazione dell’estrema destra. Meloni ha aperto le porte dell’Ecr a Orban e Zemmour: quale è il limite?”. Così Elly Schlein al congresso del Pse.