Pse: Schlein, ‘si apre finestra cambiamento, alternativa esiste’**

Marzo 2, 2024

Roma, 2 mar. (Adnkronos) – “Grazie di questi giorni di lavoro comune, per me e per il Pd è un onore aver ospitato il congresso del Pse. Quando abbiamo iniziato a lavorare vi abbiamo chiamato qui per portarci speranza nella lotta contro l’estrema destra: la nostra è una vera famiglia”. Così Elly Schlein al congresso del Pse.

“Voi siete qui a portarci speranza, ma spero che possiamo anche voi darvi un po’ di speranza con la vittoria in Sardegna. Noi vediamo una finestra di cambiamento, l’alternativa esiste e tra 10 giorni si vota in Abruzzo, altra regione importante, e voglio esprimere tutto il nostro sostegno a Luciano D’Amico: forza Luciano, senti l’abbraccio di tutta la famiglia europea. Il cambiamento è possibile, lo abbiamo dimostrato e lo dimostreremo il 9 giugno con Nicolas Schmit”.