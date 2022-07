Psi: da domani congresso a Roma, presenti leader centrosinistra

Luglio 14, 2022

(Adnkronos) – “È il tempo del noi”, è lo slogan scelto dal Psi per celebrare il Congresso nazionale che rinnoverà i vertici del partito e che vede come candidato, con la mozione ‘Una grande storia per ripensare il futuro’, il segretario uscente Enzo Maraio. Il Congresso si terrà da domani a domenica a Roma, presso l’Auditorium Antonianum (Viale Manzoni 1) e vedrà partecipazione, oltre che di intellettuali e parti sociali, di tutti i leader del centrosinistra.

Domani, dopo l’apertura del Congresso con la relazione del segretario Maraio che si terrà alle 15.30, sono previsti gli interventi di Roberto Speranza, segretario di Articolo Uno; Carlo Calenda, segretario di Azione; Roberto Gualtieri, sindaco di Roma; Bruno Tabacci, presidente di Centro democratico; Stefania Craxi, presidente della commissione Esteri del Senato; Nicola Fratoianni, segretario di Sinistra italiana; Angelo Bonelli, co-portavoce di Europa verde; Massimiliano Iervolino, segretario Radicali italiani; Corrado De Rinaldis Saponaro, segretario Pri; Stefano Caldoro, Presidente Npsi; Luigi Di Maio, ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale.

Sabato 16 Luglio i lavori si apriranno alle ore 9 e sono previsti gli interventi di Enrico Letta, segretario Partito democratico; Andrea Cuccello, segretario confederale Cisl; Christian Ferrari, segretario confederale Cgil; Benedetto Della Vedova, segretario di Più Europa; Ettore Rosato, presidente di Italia viva; Luis Ayala, segretario generale dell’Internazionale socialista. Domenica 17 luglio alle ore 13 il congresso si chiuderà con l’elezione del segretario nazionale.