Psi: Fratoianni, ‘Besostri ha fermato leggi porcate, avanti anche in suo nome’

Gennaio 6, 2024

Roma, 6 gen. (Adnkronos) – “La scomparsa di Felice Besostri ci riempie di tristezza. È grazie alle sue competenze giuridiche e alla sua passione civile che norme e leggi porcata sono state bloccate negli anni passati”. Con queste parole il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, parlamentare dell’Alleanza Verdi Sinistra, rende omaggio alla figura del giurista e politico scomparso oggi.

“Il rispetto della Costituzione repubblicana – prosegue il leader di SI – l’affermazione dei valori di eguaglianza e dei diritti civili sono stati i suoi punti di riferimento . Lo sono anche per noi, ed è per questo che anche in suo nome continueremo a batterci contro ogni ipotesi di autoritarismo – conclude Fratoianni – e di stravolgimento della carta fondamentale del nostro Paese. Un abbraccio ai suoi cari e a chi gli ha voluto bene”.