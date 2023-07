Psi: il 22 e 23 gli Stati generali, da Schlein a Renzi invitati tutti i leader del centrosinistra

Luglio 19, 2023

Roma, 19 lug (Adnkronos) – Al via gli Stati generali del socialismo i prossimi 22 e 23 luglio a Roma (Monk, via Giuseppe Mirri 35), una due giorni organizzata dal Psi per chiamare a raccolta tutti i socialisti italiani e rafforzare quell’area politica socialista, laica e riformista di cui il Paese ha bisogno e che oggi, nel pieno della crisi della sinistra italiana, non trova adeguata rappresentanza ai propri valori. Lo rende noto lo stesso Psi.

All’evento sono stati invitati tutti i leader del centrosinistra – da Elly Schlein a Giuseppe Conte, Angelo Bonelli, Nicola Fratoianni, Bruno Tabacci, Riccardo Magi, Matteo Renzi e Carlo Calenda – fondazioni e associazioni di area socialista, cittadini che racconteranno le proprie esperienze, amministratori e dirigenti socialisti.

“Un tentativo di rilancio della comunità socialista, e un contributo di idee e di proposte al centrosinistra, del quale i socialisti sono radice e non cespuglio. Oggi, più che mai, va rafforzata la coalizione e noi vogliamo dare il nostro contributo come forza che ha fatto del lavoro e dell’inclusione sociale, dei diritti e della laicità dello Stato, la sua ragione di esistenza”, ha affermato Enzo Maraio.

(Adnkronos) – Il segretario del Psi ha ricordato il suo appello a tutto il centrosinistra all’unità di tutte le forze politiche di sinistra, dopo la sconfitta nelle urne dalle elezioni politiche in poi: “Gli Stati generali del socialismo saranno l’occasione per avviare una nuova stagione socialista in Italia, anche in vista delle prossime importantissime elezioni europee”, ha detto.

L’evento prenderà il via sabato 22 luglio alle ore 10 e terminerà domenica 23 luglio alle 14 on le conclusioni del segretario del Psi.