Giugno 15, 2022

Roma, 14 giu (Adnkronos) – “Il socialismo europeo per il Psi è una bussola, una strada di valori ed ideali da seguire, che in Italia dovrà essere percorsa insieme a chi si riconosce in questa famiglia europea, per ridare speranza agli italiani e per costruire un centrosinistra più forte e credibile”. Lo ha detto il segretario del Psi Enzo Maraio, a Bruxelles, a margine di un incontro con il presidente del Pse Sergei Stanishev e con il vice segretario generale Giacomo Filibeck.