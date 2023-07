Psi: Schlein, ‘tra di noi anni difficili ma ora apriamo una relazione nuova’

Luglio 22, 2023

Roma, 22 lug (Adnkronos) – “Ci sono stati anni difficili nella nostra relazione, anche di recente. Ma c’è la volontà di curare il nostro rapporto e aprire una relazione nuova tra di noi”. Lo ha detto Elly Schlein collegandosi agli Stati generali del socialismo.

“Ci avviciniamo a una sfida epocale per l’Europa e l’appello è quello di non lasciare l’internaizonalismo ai nazionalisti”, ha spiegato la segretaria del Pd aggiungendo: “Scegliamo di rafforzare insieme le nostre battaglie in momenti di confronto che devono diventare strutturali”.