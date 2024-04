Puglia: Bellanova (Iv), ‘punta iceberg di sistema sbagliato, noi unici a opporci’

12 Aprile 2024

Roma, 12 apr. (Adnkronos) – “Le vicende di questi giorni rappresentano solo la punta dell’iceberg di un modello sbagliato di politica, attraverso cui nella nostra regione da anni si occupa il potere con i propri fedelissimi, a scapito del bene comune”. Lo scrive sui social la dirigente di Italia Viva Teresa Bellanova.

“Non si tratta solo di una questione giudiziaria (di cui sarà la magistratura a farsi carico): è il risultato di anni di malapolitica, di metodi opachi, di gestione notabilare del potere, di concezione proprietaria del partito, a cui in pochi abbiamo avuto la forza di opporci, denunciandone le storture e chiedendo a gran voce verità e giustizia”, spiega Bellanova.

“Oggi gridate allo scandalo, vi riempite la bocca di belle parole, chiedete a gran voce etica e morale, ma mai una volta vi siete alzati in piedi per denunciare chi, senza la minima esitazione, ha praticato in modo cinico il peggior trasformismo, da destra a sinistra, da sinistra a destra, fino al sostegno, vergognoso, di candidati iscritti a Casapound. E mentre siedevate con supponenza al fianco dei vostri alleati, noi eravamo, e siamo sempre stati, orgogliosamente da un’altra parte: dalla parte della politica, la buona politica. E dalla parte dei cittadini pugliesi e della Puglia”, conclude Bellanova.