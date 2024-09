Puglia: La Salandra (Fdi), ‘interessi di Emiliano disegnano una politica di utilità’

12 Settembre 2024

Roma, 12 set. (Adnkronos) – “Il governatore della Puglia, Michele Emiliano, non sapeva, non c’era e se c’era dormiva. È così oggi, che si scopre che i suoi fratelli hanno portato a casa un appalto della Regione Puglia da oltre 41mila euro. Lui dice a sua insaputa e, come ci ha abituato, non sappiamo se sia peggiore la pezza o il buco. Ed era così anche dovremmo uscire ricordando anche quando ha deciso che la sua compagna fosse la miglior portavoce possibile da sistemare in Regione Puglia. Ancora una volta gli interessi di Emiliano disegnano una politica di utilità che, non solo a noi non piace, ma non dovrebbe esistere quando in ballo c’è la cosa pubblica. Il presidente Emiliano si prenda le sue responsabilità e la smetta con giravolte e moralismi”. Così in una nota il deputato pugliese di Fratelli d’Italia Giandonato La Salandra.