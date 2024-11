Puglia: Meloni, ‘fiera di aver portato qui i grandi della Terra, mi fanno i complimenti’

29 Novembre 2024

Roma, 29 nov. (Adnkronos) – “Sono fiera di aver portato in Puglia i grandi della Terra” in occasione del G7 italiano, e “ancora adesso, quando incontro i miei colleghi, mi fanno i complimenti per quello che hanno visto qui in Puglia. Questo è stato merito della Puglia, della sua gente, del suo attaccamento alla tradizione che è anche innovazione. Della sua capacità di accoglienza. Grazie alla Puglia perché ha fatto fare una bellissima figura all’Italia”. Lo ha detto a Bari la premier Giorgia Meloni, intervenendo alla cerimonia di firma dell’Accordo per lo sviluppo e la coesione tra il governo e la Regione Puglia.