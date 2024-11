Puglia: Meloni ‘Regione centrale per aerospazio’, poi scherza ‘Emiliano come Musk’

29 Novembre 2024

Roma, 29 nov. (Adnkronos) – “Michele Emiliano come Elon Musk”, scherza la premier Giorgia Meloni, intervenendo a Bari durante la cerimonia per la firma dell’Accordo per lo sviluppo e la coesione tra il governo e la Regione Puglia, a proposito degli investimenti decicati al capitolo innovazione, dal valore di “1,2 miliardi di euro”. “Tra gli interventi più importanti – ha spiegato la presidente del Consiglio – ricordo lo spazio-porto di Taranto Grottaglie, la prima infrastruttura nazionale dedicata ai voli orbitali e sub-orbitali, cioè alle missioni spaziali. La Puglia diventa centrale in una delle grandi sfide dei domini geopolitici del futuro: spazio e fondali marini”.