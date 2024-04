Puglia: Raggi, ‘scelta Conte unica possibile, da completare operazione via capibastone di Schlein’

12 Aprile 2024

Roma, 12 apr. (Adnkronos) – “Antonella Laricchia è stata per due legislature sul territorio. Forse all’epoca si doveva darle ascolto. C’erano meccanismi che, pur non avendo rilevanza penale, erano comunque a noi estranei. Io non sarei entrata nella Giunta Regionale”. Lo ha affermato la consigliera comunale di Roma e garante del Movimento 5 Stelle, Virginia Raggi sul caso Puglia a ‘Giù la maschera’ su Radio 1 Rai.

“Premetto che la presunzione di innocenza vale”, ha esordito Raggi, “Rimaniamo garantisti ma allo stesso tempo prendiamo le distanze. La decisione del presidente Giuseppe Conte è stata l’unica possibile”. L’ex sindaca di Roma è “dell’idea che l’errore sia sempre dei singoli. Però alcuni errori e alcune logiche sono connaturati ad alcuni meccanismi di partito e per questo sono tollerati. Ora non mi permetto di dire cosa dovrebbe fare Elly Schlein. Però l’operazione per togliere i capibastone non è stata ancora completata. Se alcune responsabilità vengono tollerate c’è una sorta di assuefazione a queste logiche”.

Per Raggi la politica “è una cosa molto bella quando ha come obiettivo il miglioramento delle condizioni del proprio territorio, parla di problemi reali e offre prospettive concrete. Diventa meno bella quando inizia a parlare di poltrone. Da sindaco, per esempio, è stato molto bello aprire un asilo nido o una scuola”.