Luglio 19, 2023

Roma, 19 lug. (Adnkronos) – “Ricordo con commozione Andrea Purgatori, una delle espressioni migliori del nostro giornalismo, esempio di testimonianza professionale e di un approfondimento investigativo che ha fatto scuola in molti giovani professionisti. Penso che sia giusto nei prossimi anni ricordarlo come merita, in primo luogo nella sua città natale, Roma”. Lo dichiara in una nota Pier Ferdinando Casini.