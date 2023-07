Purgatori: Malpezzi-Parrini, ‘riferimento per il giornalismo di inchiesta’

Luglio 19, 2023

Roma, 19 lug. (Adnkronos) – “Con la scomparsa di Andrea Purgatori l’informazione italiana perde un professionista di grande qualità. Grazie alla sua vigorosa passione civile, e alla serietà della sua opera di scavo e approfondimento della realtà interna e internazionale, Purgatori era diventato un primario punto di riferimento del giornalismo d’inchiesta e di reportage nel nostro Paese”. Così senatori del Pd, Dario Parrini e Simona Malpezzi.

“Sia scrivendo sulla carta stampata e per il cinema, sia attraverso i suoi programmi televisivi, ha contribuito.a far luce su alcune delle vicende più oscure e inquietanti della storia della nostra Repubblica, a partire dalla Strage di Ustica. Da sottolineare anche il suo costante impegno per la ricerca della verità sulla sparizione di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori, a proposito della quale, non possiamo non ricordarlo in questo momento, partecipò alle audizioni tenute lo scorso 6 giugno dalla commissione affari costituzionali del Senato, sostenendo con un intervento puntuale e vibrante l’opportunità di istituire una commissione bicamerale d’inchiesta. Lascia un vuoto che non sarà facile colmare. Esprimiamo ai figli Edoardo, Ludovico e Victoria e a tutta la sua famiglia le nostre più sentite condoglianze”.