Q8 lancia innovativo biocarburante Q8 HVO+ e le nuove formulazioni dei prodotti Q8 Hi Perform

Giugno 15, 2023

Roma, 15 giu. (Adnkronos) – In linea con gli obiettivi di una mobilità più sostenibile Q8 lancia sul mercato nazionale Q8 HVO+, il biocarburante prodotto da materie prime rinnovabili con formulazione esclusiva, e le nuove versioni della linea prodotti Q8 Hi Perform con un’innovativa formulazione a minore impatto ambientale. Q8 HVO+ è disponibile già da domani su circa 30 stazioni di servizio dislocate in tutta Italia, che verranno ulteriormente incrementate grazie ad un piano di crescita pluriennale in linea con la domanda di mercato. Rispetto ad un gasolio tradizionale, Q8 HVO+ consente una notevole riduzione delle emissioni di CO2 calcolate sull’intero ciclo di vita del prodotto, arrivando ad abbattere fino al 90% di emissioni.

Il nuovo prodotto è compatibile con la gran parte di motori diesel di più recente produzione, sia dei mezzi dedicati al trasporto pesante che delle automobili, in quanto assolutamente assimilabile al gasolio tradizionale. Il prodotto base per la formulazione del Q8 HVO+ è l’HVO (Hydrotreated Vegetabile Oil), un biocarburante biogenico, rinnovabile, di elevata qualità, che valorizza il principio dell’economia circolare in quanto prodotto attraverso l’idrogenazione di grassi di origine vegetale o animale, e/o scarti, residui e rifiuti. La formulazione esclusiva di Q8 combina l’HVO a prodotti detergenti specifici di ultima generazione appositamente studiati per tale biocarburante, valorizzando ulteriormente la riduzione delle emissioni proprie del prodotto base e mantenendo puliti il motore e i sistemi di alimentazione, rimuovendo i depositi di idrocarburi incombusti dagli iniettori, preservandone così il corretto funzionamento nel tempo.

La nuova formulazione di Q8 HVO+, inoltre, permette una migliore combustione, riducendo fumosità e rumorosità e facilitando le partenze a freddo. Oltre a questo esclusivo prodotto, entro il mese di Luglio, saranno disponibili sulla rete di vendita Q8 che già eroga prodotti prestazionali, le nuove formulazioni della linea di prodotti Q8 Hi Perform che oltre a migliorare le già elevate performance qualitative in termini di pulizia e prestazioni del motore, sono stati sviluppati nell’ottica di una mobilità più sostenibile.

In particolare, la nuova formulazione della benzina prestazionale Q8 Hi Perform 100 Ottani si caratterizza per l’utilizzo di un prodotto base con un’elevata quota di componente rinnovabile, che proprio in virtù del contenuto di ossigenati presenti, porterà il prodotto ad essere etichettato – per la prima volta in Italia – come E10, rimanendo assolutamente compatibile con tutto il parco auto circolante. In aggiunta, la nuova formula della benzina Q8 Hi Perform 100 Ottani, grazie all’utilizzo di molecole con proprietà detergenti, permetterà un’elevata protezione dall’usura, mantenendo puliti i motori sia di vecchia (iniezione indiretta) che di nuova generazione (iniezione diretta), con una conseguente riduzione dei consumi.

L’effetto combinato dato dalla presenza del componente rinnovabile e dei detergenti di ultima generazione permette quindi di ottenere per la Q8 Hi Perform 100 Ottani una riduzione delle emissioni di CO2 sull’intero ciclo di vita, rispetto al carburante totalmente fossile, fino al 9%. Anche la nuova formulazione del gasolio prestazionale Q8 Hi Perform Diesel si caratterizza per le migliori caratteristiche detergenti e di fuel saving date dal pacchetto di additivi esclusivo di Q8, che determina un risparmio del consumo di carburante (così come riscontrato da specifici test su strada) e quindi delle emissioni, fino al 12%, mantenendo il motore in perfetta efficienza grazie a specifiche caratteristiche detergenti sugli iniettori.

“Il lancio di questi nuovi prodotti – ha dichiarato Fadel Al Faraj Amministratore Delegato di Q8 – testimonia l’attenzione dell’Azienda al processo di transizione energetica in corso, al centro delle nostre strategie aziendali che mirano ad offrire soluzioni per una mobilità sempre più sostenibile. L’innovativo Q8 HVO+ e le nuove formulazioni della linea di prodotti Q8 Hi Perform rappresentano il frutto della continua ricerca e della propensione all’innovazione che da sempre contraddistinguono Q8 nel settore. Siamo convinti – ha continuato- che la decarbonizzazione dei trasporti sarà raggiunta grazie ad un mix di fonti sostenibili che garantiranno contestualmente anche la sicurezza energetica del Paese. Ed in questo percorso tutti i prodotti potranno dare il loro contributo”.