Qatar 2022: al via cerimonia, Al Thani e Infantino in tribuna

Novembre 20, 2022

Doha, 20 nov. (Adnkronos) – E’ iniziata alle 17:40 ore locali, la cerimonia di apertura dei mondiali di calcio 2022 di Qatar 2022 allo stadio di Al Khor, a 50 km da Doha, l’Al Beyt, a forma di tenda beduina. In tribuna il padre dello sceicco Al Thani, arrivato in tribuna dove già era presente il figlio, oltre al presidente della Fifa Gianni Infantino. La cerimonia d’apertura dei Mondiali ha preso il via con un video in 3d con protagonista uno squalo balena che ‘nuota’ nel cielo fino allo stadio. Poi a bordo campo tra un gioco di luci hanno fatto il loro ingresso le maglie delle 32 nazionali con gli sbandieratori italiani di Faenza tra i protagonisti della cerimonia.