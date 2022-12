Dicembre 9, 2022

Al Rayyan, 9 dic. – (Adnkronos) – Non ci sarà neanche in questo Mondiale il clasico sudamericano fra Brasile e Argentina. L’ultimo confronto fra le due squadre in una Coppa del mondo resta quello di Italia ’90, nell’ottavo di finale giocato a Torino e vinto dall’albiceleste 1-0 con una rete di Caniggia all’81’.