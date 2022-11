Qatar 2022: Bartoletti, ‘Adani? Voce tecnica non deve mai sentirsi più importante del telecronista

Novembre 28, 2022

Roma, 27 nov. (Adnkronos) – La discussa telecronaca di Lele Adani? “Io penso che una voce tecnica in linea di massima non dovrebbe mai sentirsi più importante del telecronista. Il discorso è di complementarietà, ma in questo discorso di complementarietà c’è una prima voce e una seconda voce. Chiaro che Adani deve continuare ad essere Adani, ma deve ricordarsi il contesto in cui opera”. Parola di Marino Bartoletti che all’Adnkronos sintetizza così le polemiche scatenatesi in merito alle telecronache di Lele Adani, seconda voce tecnica della Rai ai Mondiali di Calcio 2022 e protagonista di un dibattito social e mediatico sul tenore dei suoi commenti in partita esplosi al termine di Argentina – Messico.

“Io credo di essere uomo di mondo -dice il noto giornalista sportivo- Anche io penso che la direttrice di Adani, e forse l’ha fatto, dovrebbe dirgli ‘ricomponiti un attimo, perché non fai fare bella figura a chi è a fianco a te, alla narrazione di un Mondiale. Ma è ovvio che nel momento in cui ingaggi Adani, è abbastanza evidente che lui si comporti da Adani, soprattutto quando c’è di mezzo l’Argentina”.

In medio stat virtus, spiega Bartoletti, anche perché “si passa rapidamente a seconda degli umori da ‘quanto sono noiose le telecronache di questi della Rai, vuoi mettere quelle di Sky’ a ‘accipicchia, questo lo dobbiamo sospendere perché fa tanta confusione’. Ovviamente la via di mezzo sarebbe auspicabile”. In conclusione, spiega il giornalista, “anche io penso che abbia leggermente ecceduto e mi ha fatto sorridere, conoscendo benissimo Stefano Bizzotto, il grande e divertente stridore tra il mio grande e composto amico e l’euforia di Adani”.