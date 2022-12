Qatar 2022: Batistuta, ‘ben venga se Messi batterà mio record’

Dicembre 6, 2022

Roma, 6 dic. – (Adnkronos) – Gabriel Batistuta è il miglior marcatore dell’Argentina ai Mondiali con 10 reti, distribuite in tre edizioni. Lionel Messi è a una sola rete (in 5 Mondiali disputati) dal Re Leone e contro l’Olanda c’è l’occasione dell’aggancio. Proprio Batistuta, intervistato da Olé, dà la sua benedizione alla Pulga in caso riesca ad eguagliare e a battere il suo record: “Detengo questo primato da 20 anni e mi sono divertito. Adesso è giusto che lo prenda qualcun altro e se quell’altro si chiama Messi, è il benvenuto”. L’ex bomber di Fiorentina e Roma ha aggiunto: “Mi fa rabbia non aver giocato molte partite. Mi sono fermato a un quarto di finale, a un ottavo e alla fase a gironi. Mi fa molto arrabbiare perché non ho potuto giocare una semifinale o qualcosa del genere”.