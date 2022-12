Qatar 2022: Canelo Alvarez chiede scusa a Messi, ‘trascinato dalla passione’

Dicembre 1, 2022

Doha, 1 dic. – (Adnkronos) – Si chiude con un post sui social la polemica innescata da Canelo Alvarez, pluricampione del mondo di pugilato, nei confronti di Leo Messi. Il messicano ha infatti chiesto scusa al numero 10 dell’albiceleste, dopo averlo accusato di aver calpestato una maglia della sua nazionale negli spogliatoi, dopo la partita tra Argentina e Messico. “Hai visto Messi pulire lo spogliatoio con la nostra maglia e bandiera? Farebbe meglio a chiedere a Dio che non lo trovi!”, aveva scritto, commentando un video in cui la ‘Pulce’ sembrava aver calciato la maglia ‘Tricolor’, che aveva scambiato con un avversario al termine del match.

Canelo, che era stato anche protagonista di un diverbio sui social con il ‘Kun’ Sergio Aguero, si è scusato, affermando di aver reagito in modo eccessivo: “Sono stato trascinato dalla passione e dall’amore che provo per il mio Paese e ho fatto commenti fuori luogo, per i quali voglio scusarmi con Messi e con il popolo argentino. Ogni giorno impariamo qualcosa di nuovo e questa volta è toccato a me”.