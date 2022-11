Qatar 2022: caviglia ko, Dragowski salta il mondiale

Novembre 13, 2022

Verona, 13 nov. – (Adnkronos) – Un bruttissimo infortunio alla caviglia per il portiere dello Spezia Bartlomiej Dragowski lo costringerà a saltare il mondiale di Qatar 2022. L’estremo difensore polacco si è fatto male in un contrasto con l’attaccante del Verona Kevin Lasagna. Un contatto duro, in cui il portiere ha avuto nettamente la peggio. La caviglia dell’ex Fiorentina si è piegata in maniera innaturale e Dragowski è scoppiato in un pianto disperato, prima di chiedere il cambio. La Federcalcio polacca, su Twitter, si è immediatamente stretta intorno al giocatore: “Bartlomiej, guarisci presto. Forza”. Un abbraccio virtuale anche dal club spezino. “”Forza Drago, siamo tutti con te”.