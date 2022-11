Qatar 2022: coming out capo media Fifa, ‘sono gay e sono qui’

Novembre 19, 2022

Doha, 19 nov. (Adnkronos) – Il capo dei media della Fifa ha difeso il presidente del calcio mondiale Gianni Infantino sui diritti LGBTQ alla vigilia della Coppa del Mondo. Nelle osservazioni ai giornalisti al termine di un’ampia conferenza stampa di Infantino, il capo dei media della Fifa Bryan Swanson, ha fatto coming out: “Sono qui in Qatar e sono gay”. “Ho visto molte critiche nei confronti di Gianni Infantino da quando sono entrato a far parte della Fifa, in particolare dalla comunità LGBTQ”, ha detto Swanson. “Sono seduto qui in una posizione privilegiata su un palcoscenico globale come uomo gay qui in Qatar. Abbiamo ricevuto assicurazioni che tutti sono i benvenuti e credo che tutti saranno i benvenuti in questa Coppa del Mondo”. Il Qatar è stato oggetto di continue critiche per i suoi diritti umani, il trattamento riservato ai lavoratori stranieri e la posizione sui diritti delle donne e LGBTQ.

L’ex ambasciatore della nazionale e della Coppa del Mondo del Qatar Khalid Salman ha suscitato indignazione all’inizio di questo mese dopo aver definito l’omosessualità “danno nella mente” in un’intervista all’emittente tedesca ZDF. Swanson, che è entrato a far parte della Fifa lo scorso anno dopo quasi due decenni all’emittente di Sky Sports in Gran Bretagna, ha insistito sul fatto che Infantino fosse un fedele alleato per le cause LGBTQ. “Solo perché Gianni Infantino non è gay, non significa che non gli importi. Gli importa. Tu vedi il lato pubblico. Io vedo il lato privato”, ha detto Swanson. “Ne abbiamo parlato in diverse occasioni. Ho pensato a lungo se dovessi menzionarlo (parlare del proprio orientamento sessuale), ma mi sento forte al riguardo. Alla Fifa ci preoccupiamo per tutti. Siamo un’organizzazione inclusiva. Ho un certo numero di colleghi gay. Quindi seduto qui sono pienamente consapevole del dibattito e rispetto pienamente il diritto di tutti e le opinioni di tutti di pensare in modo diverso. Capisco. Ma so anche cosa pensiamo perché e quando (Infantino) dice che siamo inclusivi, lo intende davvero”.