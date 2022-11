Qatar 2022: CR7 in prima fila per gol al Ghana, bocciato nelle quote per miglior giocatore

Novembre 23, 2022

Roma, 23 nov. – (Adnkronos) – Il debutto in Qatar per dimenticare la rottura con il Manchester United. Cristiano Ronaldo torna in primo piano nelle cronache calcistiche per l’esordio del Portogallo ai Mondiali: la partita di domani con il Ghana darà a CR7 la possibilità di lasciarsi alle spalle tensioni e malumore, con i bookmaker che puntano subito al gol, a quota 2 su Planetwin365. Una tregua comunque fragile, visto il posto in seconda fila riservato a Ronaldo nelle previsioni a lungo termine sul torneo: nelle scommesse sul capocannoniere, per esempio, l’asso portoghese parte da quota 16, un’offerta mai così alta dal suo primo Mondiale, nel 2006.

Anche la stima sul numero totale dei suoi gol è in effetti al ribasso, con gli analisti che danno un massimo di tre reti a 1,60 (contro le 4 realizzate a Russia 2018). Ancora più pesante il giudizio sul tabellone del miglior giocatore del torneo, per il quale è dato a 20 alle spalle di Messi, Mbappé, Neymar, ma anche di De Bruyne, Kane e Vinicius. Nonostante il periodo no del suo capitano, il Portogallo si fa comunque avanti per la seconda fase: il successo contro il Ghana è in quota a 1,37 (contro il 9,30 del «2»), mentre il primo posto nel gruppo H vale 1,66 (davanti a al 3 dell’Uruguay); in attesa dei primi riscontri dal campo, i bookmaker prevedono l’eliminazione dei rossoverdi agli ottavi di finale (a 2,60).