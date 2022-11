Qatar 2022: CR7, ‘orgoglioso del record, Manchester United capitolo chiuso’

Novembre 24, 2022

Doha, 24 nov. – (Adnkronos) – “È un momento bellissimo, sono alla mia quinta Coppa del Mondo. Siamo partiti con il piede giusto, questa è stata una vittoria importantissima. Sappiamo che in queste competizioni vincere la prima partita è fondamentale. E poi un altro record: sono l’unico giocatore a segnare in cinque Mondiali consecutivi, che per me è motivo di grande orgoglio. Sono molto contento che la squadra abbia fornito un’ottima prestazione”. Così l’asso del Portogallo Cristiano Ronaldo dopo la vittoria per 3-2 sul Ghana all’esordio mondiale. “Il Manchester United è un capitolo chiuso e il focus è solo ed esclusivamente sul Mondiale. Come ho detto, volevamo partire con il piede giusto. Abbiamo vinto, abbiamo giocato bene, ho aiutato la squadra. Tutto il resto non ha importanza”, aggiunge CR7.