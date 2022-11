Qatar 2022, errore clamoroso: per tv francese Tf1 Francia-Tunisia finisce 1 a 1

Novembre 30, 2022

Roma, 30 nov. (Adnkronos) – Non solo la nazionale francese. Anche Tf1, la televisione francese, stecca contro la Tunisia. Per i telespettatori transalpini che avevano scelto Tf1 per guardare la partita, racconta infatti la stampa francese, Francia-Tunisia si è conclusa sull’1-1. La regia non si è resa conto che l’arbitro aveva deciso di andare a controllare il Var per valutare il gol al 97esimo minuto di Antoine Griezmann e ha mandato la pubblicità. A causa di un fuorigioco passivo il gol del centravanti dell’Atletico di Madrid è stato annullato. La partita è ripresa per qualche istante prima che l’abritro decidesse di fischiare la fine della partita decretando la vittoria della Tunisia per 1 a 0.

Solo i telespettatori francesi che hanno guardato la partita sul canale a pagamento Bein Sports hanno avuto l’opportunità di vedere il finale.

Il giornalista che commentava la partita per Tf1, Grégoire Margotton, riferisce la radio Rmc, si è scusato successivamente con i telespettatori. “Volevamo scusarci con Bixente Lizarazu (che commentava la parte tecnica) per aver anticipato la fine di questa partita e di aver fatto perdere ai telespettatori francesi e ai tifosi tunisini il risultato finale e il Var. Siamo tornati dopo ma abbiamo privato i telespettatori dell’emozione. Non ricapiterà”.