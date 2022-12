Dicembre 5, 2022

Doha, 5 dic. – (Adnkronos) – La stella della nazionale francese Kylian Mbappé non dovrebbe pagare nessuna multa per non essersi presentato in conferenza stampa prima della gara contro la Polonia. Secondo quanto riporta il quotidiano ‘Le Parisien’, la Federcalcio francese ha ricevuto dalla Fifa soltanto una lettera di richiamo senza nessuna sanzione.