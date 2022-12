Dicembre 4, 2022

Doha, 4 dic. – (Adnkronos) – I campioni in carica della Francia superano 3-1 la Polonia e si qualificano ai quarti di finale del mondiale di Qatar 2022, dove aspettano la vincente di Inghilterra-Senegal, in campo alle ore 20. All’Al Thumama Stadium di Doha i ‘Bleus’ si impongono grazie alla rete di Giroud al 44′ e alla doppietta di Mbappé a segno al 74′ e al 91′. Al 99′ Lewandowski su rigore segna il gol della bandiera per i biancorossi.