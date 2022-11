Qatar 2022: Francia, rottura del legamento crociato per Lucas Hernandez

Novembre 23, 2022

Doha, 23 nov. – (Adnkronos) – E’ durato solo 13 minuti il Mondiale di Lucas Hernandez, che contro l’Australia si è procurato un grave infortunio ed è stato sostituito dal fratello Theo Hernandez. La risonanza magnetica effettuata a Doha ha confermato la gravità dell’infortunio: “rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro”, ha reso noto la Federazione francese in un comunicato. Quella del giocatore del Bayern Monaco è solo l’ultima defezione in casa dei campioni del mondo in carica della Francia dopo il forfait last minute di Karim Benzema e quelli già noti da settimane di Paul Pogba, N’Golo Kanté, Mike Maignan, Christopher Nkunku e Presnel Kimpembe.