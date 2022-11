Novembre 29, 2022

Doha, 29 nov. (Adnkronos) – Un arbitro donna per la prima volta dirigerà una partita dei Mondiali di calcio maschili. Toccherà alla francese Stephanie Frappart che è stata designata per dirigere la partita Costa Rica-Germania, gara valida per il girone E dei MOndiali di Qatar 2022 che si disputerà giovedì.