Qatar 2022: Germania ancora fuori dai mondiali ai gironi, inutile vittoria per 4-2 sulla Costa Rica

Dicembre 1, 2022

Al Khor, 1 dic. – (Adnkronos) – La Germania per la seconda volta di fila esce dai mondiali ai gironi. Ai tedeschi non basta il successo per 4-2 sulla Costa Rica e devono dire addio al Qatar a causa della sorprendente vittoria del Giappone sulla Spagna. I ragazzi di Flick partono forte e segnano con Gnabry. Nella ripresa pareggia Tejeda, Musiala colpisce un palo ma la Costa Rica la ribalta con Vargas. Altro palo di Musiala prima della doppietta di Havertz e della rete di Fullkrug.

La partita sembra mettersi in discesa per i 4 volte campioni del mondo: Musiala ci prova subito e Gnabry trova il gol dopo dieci minuti. La Germania è padrona del campo per 43 minuti il Costa Rica è solo difesa, poi all’improvviso Fuller riesce a scappare a Raum-Rudiger e ci deve pensare Neuer, alla sua diciannovesima presenza a un Mondiale, a salvare i suoi. Il secondo tempo è spettacolo puro con finale amaro per entrambe. Al 13′ Fuller e Waston costruiscono a destra, Neuer non è proprio reattivo e Tejeda ne approfitta per siglare il sorprendente 1-1.

La reazione tedesca è veemente ma sfortunata: a distanza di cinque minuti l’uno dall’altro, trova due volte lo stesso palo a Navas ormai battuto. Ci riesce invece benissimo, sebbene in maniera fortunosa, Vargas al 70′, è infatti suo l’ultimo tocco nell’azione che vale il 2-1 in mezzo alle gambe di Neuer. Allo svantaggio però la Germania riesce a reagire subito: Fullkrug manda in porta Havertz, che con un bel tocco sotto trova il 2-2. Ancora Havertz firma il 3-2, il solito Fullkrug mette il risultato sul definitivo 4-2. Restano dieci minuti di recupero, tre dei quali giocati sapendo che tutto sarebbe stato comunque inutile.