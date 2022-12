Qatar 2022: Giroud sfida Messi e Mbappé, le quote per il titolo di capocannoniere

Dicembre 6, 2022

Roma, 6 dic. – (Adnkronos) – Mentre i Mondiali entrano nel vivo della fase a eliminazione, sono diversi i calciatori che possono ancora sognare il titolo di capocannoniere. A comandare la classifica c’è Kylian Mbappé, con cinque reti, mentre a quota tre c’è un folto gruppo di giocatori che può ancora ambire al riconoscimento. Nonostante una graduatoria piuttosto corta, l’attaccante del Paris Saint Germain è in netto vantaggio nelle quote Snai, che lo vedono vincitore a 1,60. Segue a distanza Richarlison, offerto a 7,50, mentre Lionel Messi capocannoniere paga 10 volte la posta. Chance anche per Olivier Giroud, connazionale di Mbappé, il quale fin qui ha messo tre volte la firma nella rassegna in Qatar: per lui la vittoria della classifica marcatori, riporta Agipronews, si gioca a 25. Davanti a lui c’è lo spagnolo Alvaro Morata a 15, mentre a 33 c’è un trio formato da Neymar, Bukayo Saka e Marcus Rashford.