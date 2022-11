Qatar 2022: gruppo A, Qatar-Senegal 1-3**

Novembre 25, 2022

Doha, 25 nov. – (Adnkronos) – Il Senegal batte 3-1 il Qatar in un match del gruppo A dei mondiali di Qatar 2022 disputato all’Al Thumama Stadium di Doha. La squadra africana rilancia così il suo Mondiale, mentre quella di casa rischia di uscire con un turno di anticipo. Un errore di Khoukhi nel primo tempo spalanca all’attaccante della Salernitana Dia le porte del vantaggio al 41′. Nella ripresa al 48′ arriva il raddoppio di Diedhiou. Il Qatar si scuote, trova un ottimo Mendy sulla sua strada e riapre il match con un colpo di testa di Muntari al 78′, ma il Senegal nei minuti finali chiude i conti con Dieng all’84’. Alle 17, sempre per il girone A, in campo Ecuador e Olanda.