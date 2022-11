Qatar 2022: gruppo B, Inghilterra-Iran 6-2**

Novembre 21, 2022

Doha, 21 nov. – (Adnkronos) – L’Inghilterra batte 6-2 l’Iran nel match inaugurale del gruppo B dei Mondiali di Qatar 2022, disputato al Khalifa International Stadium di Doha. La nazionale di Southgate parte fortissima: decisivi, soprattutto, i due più giovani in rosa: Bellingham apre le marcature al 35′ e Saka realizza una doppietta al 43′ e al 62′. In rete anche Sterling (suo il 3-0 nel recupero del primo tempo) Rashford al 71′ e Grealish all’89’. Nell’Iran doppietta di Taremi, a segno al 65′ e al 103′. Tantissime le interruzioni per infortuni: con 14 minuti di recupero nel primo tempo (per il ko del portiere iraniano Beiranvand) e 14 nel secondo, si è giocato quasi un intero supplementare.