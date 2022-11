Novembre 21, 2022

Ar-Rayyan, 21 nov. -(Adnkronos) – Gli Stati Uniti sono in vantaggio per 1-0 sul Galles, al termine del primo tempo del match valido per il gruppo B dei mondiali di Qatar 2022, in corso di svolgimento allo stadio Ahmad Bin Ali di Ar-Rayyan. A decidere sin qui la partita il gol di Weah al 36′.