Novembre 21, 2022

Ar-Rayyan, 21 nov. -(Adnkronos) – Stati Uniti e Galles pareggiano per 1-1 in un match del gruppo B dei campionati del mondo di Qatar 2022, disputato allo stadio Ahmad Bin Ali di Ar-Rayyan. Al vantaggio dell’undici a stelle e strisce firmato dal figlio d’arte Tim Weah al 36′, risponde Gareth Bale all’82’ su calcio di rigore. Nella classifica del girone le due nazionali conquistano un punto a testa e sono alle spalle dell’Inghilterra, leader con 3 punti, fanalino di coda l’Iran a zero.