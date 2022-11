Qatar 2022: gruppo E, Germania-Giappone 1-2**

Novembre 23, 2022

Doha, 23 nov. – (Adnkronos) – Dopo la vittoria di ieri dell’Arabia Saudita sull’Argentina arriva la seconda clamorosa sorpresa ai mondiali di Qatar 2022. Il Giappone sconfigge in rimonta per 2-1 i 4 volte campioni della Germania nel match inaugurale del gruppo E, disputato al Khalifa International Stadium di Doha. Al vantaggio tedesco con un rigore trasformato da Guendogan al 33′, replicano Doan al 75′ e Asano all’83’. I nipponici salgono a 3 punti, i teutonici fermi a zero. Alle 17 per il secondo incontro del girone in campo Spagna e Costa Rica.