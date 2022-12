Dicembre 1, 2022

Doha, 1 dic. – (Adnkronos) – Il Giappone supera in rimonta 2-1 la Spagna in un match dell’ultima giornata del gruppo E dei mondiali di Qatar 2022, disputato al Khalifa International Stadium di Doha. Al vantaggio delle ‘furie rosse’ con Morata all’11, replicano Doan al 48′ e Tanaka al 51′. In classifica i nipponici chiudono al 1° posto con 6 punti, davanti alla Spagna seconda a quota 4. Eliminate Germania e Costa Rica.