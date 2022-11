Qatar 2022: il valore delle squadre del mondiale, Inghilterra prima davanti al Brasile

Novembre 17, 2022

Doha, 17 nov. – (Adnkronos) – E’ l’Inghilterra la squadra che ha il valore più alto tra quelle che parteciperanno al mondiale di Qatar 2022, secondo i dati resi noti nel 397° numero del Cies Football Observatory Weekly Post. In totale gli 832 giocatori presenti in Qatar hanno un valore di 15 miliari: si va dai 23 milioni complessivi per i 26 calciatori della rosa del Costa Rica fino a 1,5 miliardi di euro per i giocatori inglese.

Il giovane talento del Borussia Dortmund, Jude Bellingham, ha il valore di trasferimento più alto tra tutti i giocatori della Coppa del Mondo: 202 milioni di euro. Il Brasile ha invece la seconda rosa più quotata dei Mondiali, con un valore di trasferimento totale di 1,45 miliardi di euro e un massimo per il marcatore decisivo dell’ultima finale di Champions League, Vinícius Junior del Real Madrid: 200 milioni di euro (secondo valore più alto in assoluto). Chiude il podio la Francia, terza nazione con il valore di trasferimento stimato più alto pari a 1,34 miliardi di euro con Kylian Mbappé che è il giocatore più quotato della nazionale transalpina con un valore pari a 185 milioni di euro.

A completare la top 5 troviamo anche Spagna (1,2 miliardi) e Portogallo (1,1 miliardi), con la Germania (sesta a 1,0 miliardi) ultima a superare il miliardo nella valutazione. L’Argentina è solo ottava, dietro anche all’Olanda con un valore di 748 milioni (756 milioni invece per gli Orange), mentre a chiudere la top 10 troviamo Uruguay (590 milioni) e Belgio (562 milioni). In fondo alla classifica, invece, ci sono Australia (38 milioni), i padroni di casa del Qatar (29 milioni) e, come detto, il Costa Rica, ultimo a 23 milioni.