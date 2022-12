Qatar 2022: Infantino, ‘fase a gironi migliore di sempre, arriveremo a 5 mld spettatori tv’

Dicembre 7, 2022

Al Rayyan, 7 dic. (Adnkronos) – Il presidente della Fifa Gianni Infantino ha espresso soddisfazione per la Coppa del Mondo in Qatar finora, nominando la fase a gironi “la migliore di sempre” dell’evento vetrina con una “grande qualità” del calcio. “Ho visto tutte le partite, in effetti, e in parole povere e molto chiare, questa è stata la migliore fase a gironi di una Coppa del Mondo Fifa di sempre. Quindi, è molto promettente per il resto del Mondiale”, ha detto Infantino in un video sul sito web della Fifa. “Le partite sono state di grande, grandissima qualità in stadi bellissimi, lo sapevamo già. Tuttavia, anche il pubblico che c’era era incredibile. Oltre 51.000 in media. Due milioni e mezzo di persone nelle strade di Doha e qualche centinaio di migliaia ogni giorno negli stadi, tutti insieme, tifando insieme, sostenendo le loro squadre, atmosfera fantastica, grandi gol, incredibile emozione e sorprese”, ha detto Infantino.

Il video è stato rilasciato il primo giorno di riposo del torneo dopo il completamento degli ottavi di finale, con Infantino che ha elogiato il fatto che gli ottavi di finale abbiano visto per la prima volta squadre di tutti i continenti. “Non ci sono più piccole squadre e non più grandi squadre”, ha detto Infantino. “Il livello è molto, molto uguale. Anche per la prima volta, squadre nazionali di tutti i continenti vanno alla fase a eliminazione diretta, per la prima volta nella storia. Questo dimostra che il calcio sta davvero diventando veramente globale”. Il presidente della Fifa ha affermato che finora “più di 2 miliardi di persone hanno guardato le partite in Tv e si è detto ottimista sul fatto che anche la soglia dei 5 miliardi sarà raggiunta entro la finale del 18 dicembre”.